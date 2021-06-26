В российском регионе рухнул автомобильный мост

В Приморье обрушилась часть автомобильного моста. Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель администрации Уссурийского городского округа.

ЧП произошло на объекте между селами Борисовка и Кугуки. Пострадавших нет. Движение по мосту приостановлено. Ситуацию спасает то, что между этими населенными пунктами имеются объездные пути.

Сейчас специалисты обследуют конструкцию и пытаются установить причины обрушения. Также предстоит определить, возможно ли восстановить мост.

24 апреля в пригороде Екатеринбурга пешеходный мост рухнул на проезжую часть. ЧП произошло из-за грузовика с крупногабаритным грузом — в момент проезда под мостом у машины лопнули два колеса и перевесивший груз задел конструкцию.