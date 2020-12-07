30 королев красоты свалились с моста в грязную воду и попали на видео

В таиландском городе Чиангмай с моста свалились 30 участниц конкурса красоты «Мисс Таиланд». Об этом сообщает Newsflare.

Инцидент произошел на второй день конкурса, когда девушки позировали для фотографий на висячем мосте возле кафе. Канаты, на которых он держался, не выдержали нагрузки и оборвались. В результате мост обрушился в грязную воду.

Пострадали три королевы красоты. У одной из них порезы и ссадины на лбу, еще двое отделались незначительными царапинами. Хозяйка кафе, возле которого был натянут мост, пожертвовала 500 тысяч бат (1,2 миллиона рублей) на лечение девушек.

В 2018 году сообщалось, что в сальвадорском городе Куизнауат у участницы конкурса красоты загорелся головной убор. Женщина вышла на сцену с огромным сооружением из перьев на голове и задела факел, который держал один из участников шоу.