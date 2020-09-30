Фаворитку «Мисс Вселенная» уличили в тайном сговоре

Фаворитку конкурса красоты «Мисс Вселенная — Таиланд» уличили в тайном сговоре с организаторами. Об этом сообщает AsiaOne.

В центре скандала оказалась участница конкурса Чайатанус Сарадатта (Chayathanus Saradatta), которая пользуется популярностью у сторонников реформ в Таиланде. Многие участники протестов разделяют ее политические взгляды и считают, что у нее есть шансы стать президентом страны.

Сарадатту обвинили в нечистой игре, когда стало известно, что ее менеджер работает в компании TPN 2018, устраивающей «Мисс Вселенная — Таиланд». По мнению соперниц, за счет лазутчика среди организаторов она получила незаслуженное преимущество перед ними.

В ответ на обвинения президент TPN 2018 предложил Сарадатте добровольно отказаться от участия в конкурсе в этом году и попытать счастья в следующий раз.

Первое время Сарадатта игнорировала слухи и под предлогом болезни пропустила несколько мероприятий. Таиландская газета The Nation утверждает, что она обратилась к знаменитой юристке Саранье Вангсукчароен (Saranya Wangsukcharoen) и собирается отстаивать свое право на участие в конкурсе.

В Таиланде третий месяц продолжаются студенческие протесты. Их участники требуют отставки премьер-министра Праюта Чан-Очи, пришедшего к власти после военного переворота в 2014 году, принятия новой конституции и проведения выборов. Некоторые призывали реформировать монархию, несмотря на риск нарушения запрета на оскорбление короля, карающегося тюремным заключением на срок до 15 лет.

Ранее сообщалось, что в таиландском городе Сонгкхла проигравшие участницы конкурса красоты устроили скандал и помешали выбрать победительницу. В результате призовой фонд поделили между десятью полуфиналистками, в том числе проигравшими, а корона королевы красоты не досталась никому.