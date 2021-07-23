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Прокуратура начала проверку после ЧП на Транссибе

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Фото: вице-премьер Забайкальского края

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку обрушения железнодорожного моста около села Нижняя Куэнга Сретенского района в Забайкалье. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«На место выехал Могочинский транспортный прокурор, оперативная группа Могочинского ЛО МВД России на транспорте, комиссия ОАО "РЖД". Ход проверки находится на контроле Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в пятницу утром. В результате сильных дождей произошло обрушение моста на Транссибирской железнодорожной магистрали. Пострадавших в результате ЧП нет. На данный момент движение поездов в обе стороны остановлено.

Президент России Владимир Путин дал поручение на восстановление первой ветки Транссиба за 2-2,5 суток. Вторую следует восстановить примерно за пять суток.

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