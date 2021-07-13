В России нашелся желающий построить новую ветку БАМа за свой счет

Компания «А-Проперти», принадлежащая основателю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну, намерена построить частную железную дорогу от Эльгинского месторождения до Охотского моря. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя организации Анастасию Харитонову.

Она отметила, что протяженность путей составит примерно 500 километров. В общей сложности по ней можно будет перевозить 30 миллионов тонн угля ежегодно. Харитонова не сообщила размер вложений в строительство. В то же время управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин оценил стоимость железной дороги с портом в 2,5-3 миллиарда долларов.

Отмечается, что ранее данный проект прокомментировал генеральный директор РЖД Олег Белозеров. В ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным он пояснил, что речь идет не о Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и не Трассибе, а о новой, третьей ветке в сторону Тихого океана.

В декабре 2020 года стало известно, что Газпромбанк продал 49 процентов Эльгинского месторождения компании «А-Проперти». Сделка состоялась досрочно в рамках реализации опциона, сумма составила 45 миллиардов рублей.