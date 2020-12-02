Газпромбанк продал 49 процентов Эльгинского месторождения угля создателю Yota

Газпромбанк объявил о завершении сделки по продаже 49 процентов Эльгинского угольного месторождения компании «А-Проперти», принадлежащей создателю оператора Yota Альберту Авдоляну. Сделка состоялась досрочно в рамках реализации опциона, сумма составила 45 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Газпромбанка.

Таким образом, с учетом ранее завершенной покупки доли «Мечел», «А-Проперти» становится владельцем 100 процентов активов Эльгинского угольного комплекса. Как заявил заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров, досрочное исполнение опциона А-Проперти стало возможным в том числе благодаря достигнутым в последнее время высоким показателям добычи, которые позволили выйти на рекордные для предприятия значения в 12 миллионов тонн угля в годовом выражении.

«Заданный темп позволяет с оптимизмом смотреть на перспективы построения инвестором одного из крупнейших угольных кластеров в отрасли и создает предпосылки для развития регионов его присутствия», — отметил Хачатуров.

По словам Альберта Авдоляна, в дальнейшем «А-Проперти» планирует развивать инфраструктуру Эльгинского угольного комплекса, благодаря чему в 2021 году увеличится провозная способность собственной железной дороги «Эльга-Улак» до 24 миллионов тонн. Кроме того, компания намерена увеличить добычу и отгрузку до 18 миллионов тонн угля в следующем году.

Помимо сокращения долговой нагрузки компаний «ЭльгаУголь», по результатам 2020 года были заметно улучшены операционные показатели, отмечается в релизе. В частности, были оптимизированы операционные расходы, погашена задолженность по налогам и внешним обязательствам перед подрядчиками, усилена управленческая команда.

Газпромбанк ранее был одним из основных кредиторов Эльгинского угольного комплекса, запасы которого оценены в 2,2 миллиарда тонн угля. Реализацией проекта занималась компания «Мечел», у которой после падения цен на уголь в 2012 году появились проблемы с обслуживанием долга. В 2016 году Газпромбанк получил 49 процентов в угольном проекте, выкупив ее у «Мечела» за 34,3 миллиарда рублей в результате реструктуризации задолженности.