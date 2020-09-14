Газпромбанк создал совет по устойчивому развитию

Газпромбанк создал совет по внедрению принципов устойчивого развития и до конца 2020 года планирует принять стратегию, сформировать цели и задачи по социальным, экологическим и экономическим направлениям, говорится в пресс-релизе банка.

В сообщении также отмечается, что совет займется систематизацией проектов — в портфеле у банка финансирование «зеленой» энергетики, выпуски облигаций экологических и социальных проектов, а также активное участие в повестке устойчивого развития совместно c органами государственной власти и представителями крупного бизнеса.

ESG-повестка становится все более значимой на государственном уровне, а ESG-факторы оказывают все большее влияние на показатели экономической эффективности компаний, говорится в сообщении.

«Газпромбанк также предпринимает значительные усилия в этой области и активно работает с клиентами, соблюдающими в своей деятельности принципы устойчивого развития, экологичности и энергоэффективности, позволяя им привлекать финансирование на более выгодных условиях», — прокомментировал новость заместитель предправления Газпромбанка Алексей Матвеев, возглавивший совет.

В состав совета вошли руководители Газпромбанка, а также независимые члены: бывший посол Люксембурга в Москве Жан-Клод Кнебелер и национальный посол доброй воли программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в России Вячеслав Фетисов.

«Уверен, что формирование банком профильного совета, его активная работа помогут дополнительно систематизировать эту обширную деятельность позволяя добиваться максимального результата. Для меня большая честь войти в совет по устойчивому развитию Газпромбанка, надеюсь, мои опыт и знания помогут эффективному решению долгосрочных задач и целей, стоящих перед Россией, для внесения важного вклада в наше общее будущее», — отметил Фетисов.

Независимый Член Совета Жан-Клод Кнебелер заявил, что в России в последние годы происходят позитивные изменения в отношении всех направлений, входящих в понятие устойчивого развития, и это было бы невозможно без участия таких крупные организаций, как Газпромбанк. Кнебелер будет способствовать в повышении прозрачности раскрытия информации о результатах деятельности Газпромбанка в области устойчивого развития.