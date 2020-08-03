Газпромбанк снизил ставки по кредитам наличными

Газпромбанк снизил процентные ставки по кредитам наличными, а также по рефинансированию потребкредитов и ипотеки. Минимальная ставка по кредиту наличными теперь составляет 6,9 процента годовых и распространяется на суммы от 1,5 до 5 миллионов рублей. В среднем ставки снизились на 0,3-0,6 процентного пункта в зависимости от суммы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе банка.

Ставка по рефинансированию потребительских кредитов опустилась на 1 процентный пункт — до 7,9 процента годовых. Как сообщает банк, процентная ставка при рефинансировании ипотечных кредитов также снизилась до 0,6 процентного пункта — до 8,3 процента.

Ранее Центробанк решил снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 4,25 процента. Этот уровень стал новым историческим минимумом. Следующее заседание ЦБ намечено на 18 сентября.

Газпромбанк в первом полугодии 2020 года увеличил объем выдачи потребительских кредитов на 70 процентов по сравнению с тем же периодом годом ранее, а в целом розничный портфель банка с начала года вырос на 9 процентов и составил 615 миллиардов рублей, несмотря на пандемию.