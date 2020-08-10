Газпромбанк и IVI представят музыкальный фильм-посвящение Москве

Известные музыканты Ильдар Абдразаков и Игорь Бутман 13 августа на портале IVI представят музыкальный фильм в рамках онлайн-проекта «Музыкальная гостиная Газпромбанка. Летний джаз», сообщается в релизе банка.

Премьера фильма пройдет в рамках проекта «Музыкальная гостиная Газпромбанка. Летний джаз» — цикла онлайн-концертов с участием звезд классической и джазовой сцены. Программа «Музыкальной гостиной» всегда состоит из мировых шедевров самых разных направлений и стилей, обретающих новое звучание. Записи концертов можно увидеть на площадке крупнейшего в России online-кинотеатра IVI. Для просмотра концертов не требуется регистрация, трансляции будут доступны совершенно бесплатно на любом устройстве.

Необычная программа, которая будет представлена зрителю впервые, включает в себя любимые песни эстрады, а также композиции о дружбе и любви, которые прозвучат в оригинальной джазовой аранжировке. Это будет второй совместный опыт работы звезды мировой оперной сцены, дважды обладателя премии «Грэмми» Ильдара Абдразакова и одного из самых известных в мире российских джазовых музыкантов, народного артиста РФ Игоря Бутмана.

Как отмечает Газпромбанк в пресс-релизе, проект «Музыкальная гостиная Газпромбанка» был запущен и мае и «сделал доступными мировые музыкальные шедевры широкому кругу зрителей».

«Фильм-концерт «Летний джаз» создает особую атмосферу головокружительных импровизаций и филигранного «озорства» на сцене, и, мы уверены, будет тепло встречен аудиторией», — прокомментировала вице-президент, начальник департамента коммуникаций и маркетинга Газпромбанка Анастасия Смирнова.

