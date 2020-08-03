Сотрудники Эльгинского угольного проекта получат расширенные льготы

Управляющая компания «Эльга Уголь» и «А-Проперти» возместят специалистам и их семьям более 255 миллионов рублей. Генеральный директор ООО «УК «Эльга Уголь», подконтрольного «А-Проперти» Альберта Авдоляна, Александр Исаев подписал приказ об увеличении социальных льгот для сотрудников Эльгинского угольного проекта. Об этом сообщает пресс-служба «А-Проперти».

В соответствии с приказом, начиная с IV квартала 2020 года «Эльга Уголь» будет компенсировать всем работникам и неработающим членам их семей ежегодную оплату авиа проезда к месту использования отпуска и обратно. «А-Проперти» в свою очередь возместит сотрудникам группы компаний затраты на приобретение санаторно-курортных или туристических путевок 1 раз в год в сумме до 50 тысяч рублей или 1 раз в 2 года в сумме до 100 тысяч рублей, подчеркнули в пресс-службе компании.

Также владельцы Эльгинского месторождения намерены взять на себя все расходы по оплате ежегодного медобследования работников и оказание материальной помощи при рождении детей в семьях сотрудников.

Компания «прекрасно понимает всю свою социальную ответственность» и, в связи с этим начинает реализацию новых программ поддержки собственных специалистов, отметил Александр Исаев.

По оценкам экспертов, общая сумма ежегодных затрат «А-Проперти» на подобные социальные выплаты может составить более 255 миллионов рублей. Руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев уверен, что эта сумма — минимум, который компания может потратить на сотрудников. «Важно понимать, что подобные меры поддержки являются действительно важным инструментом во многих аспектах деятельности компании», уверен эксперт. По его словам, «грамотная реализация соцпрограммы благотворно сказывается и на эффективности нынешних сотрудников, и на привлекательности предприятия для новых специалистов, и на взаимодействии с регулятором.

Кроме того, в условиях кризиса такое решение говорит о желании владельцев компании заниматься долгосрочным устойчивым развитием, уверен первый вице-президент «Опоры Росии» Павел Сигал. По его мнению, инвестиции в социальную сферу будут только расти, и к концу года составят более 20 миллионов рублей, учитывая передачу средств учреждениям здравоохранения. Напомним, ранее «А-Проперти» уже направила более десяти миллионов рублей Нерюнгринской ЦРБ.