Шагающий экскаватор появился на угольном комплексе в Якутии

На Эльгинском угольном комплексе в Якутии ввели в эксплуатацию шагающий экскаватор стоимостью более миллиарда рублей. Машину для компании «Эльгауголь» поставил Уральский завод тяжелого машиностроения. Об этом сообщает Минвостокразвития на своем сайте.

Экскаватор предназначен для работы в сложных климатических условиях, он выдерживает температуры до минус 40 градусов Цельсия. Драглайн оснащен современной информационно-диагностической системой: оператор сразу получает данные о весе породы в ковше, количестве рабочих циклов, объеме отгруженной горной массы, времени полезной работы, расходе электроэнергии и параметрах работы основных узлов.

«Машина была собрана в рекордно короткие сроки, что позволит уже в ближайшее время увеличить объем вскрышных работ для выполнения производственных показателей», — сказал управляющий директор «Эльгауголь» Иван Цепков.

Эльгинское угольное месторождение является крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире месторождений коксующего угля. Его запасы составляют около 2,2 миллиарда тонн. Разработку месторождения начали в 2011 году.

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