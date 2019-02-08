Нацпрограмма развития Дальнего Востока станет основной темой ВЭФ-2019

Национальная программа по развитию Дальнего Востока до 2025 года будет представлена президенту Владимиру Путину на юбилейном V Восточном экономическом форуме, который в сентябре 2019 года пройдет во Владивостоке. С таким заявлением на заседании оргкомитета форума выступил вице-премьер и полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев, который предложил сделать эту темой ключевой для обсуждения.

По словам Трутнева, национальная программа должна объединить мероприятия уже принятых госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, а также стратегии развития всех дальневосточных регионов. Вице-премьер подчеркнул, что за минувшие годы ВЭФ сформировался как главное международное экономическое мероприятие, посвященное решению задачи по развитию восточного вектора российской внешней политики, а также встраиванию Дальнего Востока в систему экономических отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Советник президента России Антон Кобяков на заседании отметил, что усилия оргкомитета форума направлены на усиление влияния форума на региональную повестку, расширение международного сотрудничества со странами АТР, продвижение и демонстрацию инвестиционной привлекательности ТОР и Свободного порта Владивосток. «Одним из ключевых направлений по подготовке предстоящего форума является организация российскими регионами специальных выездных мероприятий в формате сессий, экспертных совещаний, круглых столов по главным темам предстоящего ВЭФ, в том числе в странах АТР», — подчеркнул Кобяков. По словам советника президента, площадка ВЭФ также предоставляет возможность для проведения на полях двусторонних заседаний Межправкомиссий со странами АТР.

Национальная программа по развитию Дальнего Востока будет сформирована по двум параметрам: экономический рост и достижение показателей жизни в ДФО выше среднероссийского уровня. Об этом рассказал министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. По его словам, в первый блок деловой программы ВЭФ-2019 будет включена презентация инвестиционного потенциала отраслей с разбивкой по каждому из регионов Дальнего Востока. Второй блок будет представлять сессии по реализации 12 национальных проектов на Дальнем Востоке.

