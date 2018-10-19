Восточный экономический форум – 2019 пройдет в сентябре

Стали известны сроки проведения V Восточного экономического форума. Он состоится 4–6 сентября 2019 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, говорится в сообщении Фонда Росконгресс. Даты форума были определены в соответствии с графиком международных мероприятий.

«Восточный экономический форум состоится уже в пятый раз. За годы проведения форум стал признанной международной площадкой для обсуждения многостороннего сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это подтверждает участие в ВЭФ-2018 представительных делегаций во главе с первыми лицами государств», — отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Он также отметил, что объединение на одной площадке ведущих политиков, бизнесменов, ученых и экспертов практически из всех стран АТР «создает уникальную основу для международной кооперации». ВЭФ, состоявшийся в 2018 году, стал, по его словам, рекордным по сумме подписанных соглашений, что подчеркивает его высокую практическую результативность. «Уверен, что в будущем году юбилейный форум соберет представительный состав участников, заинтересованных в дальнейшей интеграции Дальнего Востока в экономику АТР», — подчеркнул Антон Кобяков.

Восточный экономический форум проводится ежегодно с целью содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. ВЭФ-2018 прошел 11–13 сентября в городе Владивостоке. Площадкой форума стал кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

