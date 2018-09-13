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Фонд Росконгресс подвел итоги Восточного экономического форума – 2018

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IV Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 11–13 сентября 2018 года. Основная тема Форума – «Дальний Восток: расширяя границы возможностей».

«Мы думали о том, как в следующем году сделать Восточный экономический форум лучше. По итогам сессий деловой программы ВЭФ будут определены ключевые направления развития Дальнего Востока, такие как логистика, энергетика, природные ресурсы. Модераторы сессий доложат Президенту Российской Федерации Владимиру Путину предложения, которые были выработаны в ходе дискуссий ВЭФ. Это не только повысит ответственность, но и станет связующим звеном от обсуждений на Форуме к принятию решений на государственном уровне», – подвел итоги форума заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В рамках программы Форума состоялось более 100 деловых мероприятий, посвященных наиболее актуальным темам региональной и международной повестки, в т. ч. панельные сессии, деловые завтраки и круглые столы, теледебаты. Все дискуссии проходили в рамках 4 основных тематических блоков: «Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги»; «Отраслевые приоритеты Дальнего Востока»; «Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества»; «Создание условий для жизни людей».

Ключевым событием Форума стало пленарное заседание «Дальний Восток: расширяя границы возможностей» с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина, Председателя КНР Си Цзиньпина, Президента Монголии Халтмаагийна Баттулги, Премьер-министра Японии Синдзо Абэ, Премьер-министра Республики Корея Ли Нак Ёна. Модератором пленарного заседания выступил телеведущий, заместитель директора, ГТК «Телеканал „Россия“», президент Института Беринга – Беллинсгаузена по изучению обеих Америк Сергей Брилев.

Президент Владимир Путин отметил: «Наши усилия направлены на то, чтобы создать здесь, в динамично растущем Азиатско-Тихоокеанском регионе мощный центр международного сотрудничества интеграции, деловой и инвестиционной активности, образования, науки и культуры. Создание такого центра, прежде всего, в интересах граждан России, дальневосточников, их благополучия, для того чтобы люди могли в полной мере реализовать себя».

Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул: «Учрежденный по инициативе Президента Путина Восточный экономический форум уже успешно проводился трижды, стал важной площадкой для объединения умов и обсуждения ключевых вопросов сотрудничества. И в этот раз в работе Форума участвует беспрецедентное количество гостей и друзей из разных стран».

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга заявил: «Ежегодный Восточный экономический форум становится важной переговорной площадкой для определения дальнейшего направления развития сотрудничества для стран АТР. Из года в год повышается уровень участников и расширяются границы Форума».

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отметил: «Японо-российские отношения сейчас переживают период продвижения вперед с беспрецедентным ускорением. И план двустороннего сотрудничества, о котором мы договорились с Президентом Путиным, уже включает в себя более чем 150 проектов. Более половины из них уже реализуются или находятся на этапе, когда они будут вот-вот реализовываться».

Премьер-министр Республики Кореи Ли Нак Ён рассказал: «Ведущие лидеры стран Северо-Восточной Азии собрались на этой площадке, чтобы объединить усилия и идеи для развития Дальнего Востока и обеспечения мира и процветания в регионе. Это имеет большое значение».

В ходе Форума состоялись 5 бизнес-диалогов (Россия — АСЕАН, Россия — Европа, Россия — Китай, Россия — Корея, Россия — Япония. Прошли деловые завтраки Российско-Корейского и Корейско-Российского делового и инвестиционного советов и «Инвестиционный прорыв регионов ДФО в национальном рейтинге – что дальше?». Состоялся круглый стол глав регионов России и Китая. Прошли заседания Межправительственной Российско-Китайская Комиссии и Международной конференции АТЭС по образованию. Состоялась сессия Международного дискуссионного клуба «Валдай». Были проведены теледебаты телеканала «Россия 24» и Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Кроме того, прошла пленарная сессия Сбербанка: «Образование в транзитном мире: новые приоритеты». Состоялись презентация Школы цифровой экономики и семинар Гонконгского международного арбитражного центра по предарбитражной стратегии.

На Форуме состоялся цикл презентаций инвестиционных проектов и инвестиционной привлекательности Дальнего Востока, посвященных цифровой платформе для инвесторов и экспортеров Дальнего Востока, были представлены 28 инвестиционных проектов на сумму 1 162, 933 милирада рублей. Прошла интерактивная сессия Российского экспортного центра «Экспортные индустрии Дальнего Востока».

Активно работала образовательная площадка Форума. Был проведен лекторий Молодежной площадки Форума, в рамках которой известные российские и зарубежные спикеры выступили с лекциями о развитии цифровой экономики, системы образования и энергетического сотрудничества. В качестве спикеров выступили генеральный директор ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов, Председатель правления ООО «УК „РОСНАНО“» Анатолий Чубайс, генеральный секретарь Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом Хэ Чжэньвэй, член Национальной Ассамблеи Республики Корея Сон Ен Гиль, почетный профессор Государственного университета Инчхона Рае Квон Чунг и др.

Была показана программа образовательного интенсива «Остров 10–21». Сотсолось торжественное открытие и 10 социальных сессий НКО ЛАБ «Лаборатория социальных инвестиций». Также открылась инновационная карусель в рамках программы «Территория инноваций».

В работе Форума приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 иностранных государств. Самые многочисленные делегации (официальные лица и представители бизнеса) были из таких стран, как КНР (1096 человек), Япония (570 человек), Республика Корея (335 человек), а также Монголия, США и Великобритания. Северную Корею представили 12 человек.

В Форуме участвовали более 340 глав иностранных компаний. Впервые на площадке ВЭФ присутствовали главы двух крупнейших нефтяных компаний Китая, занимающих 3 и 4 места в международном рейтинге компаний Fortune Global 500 соответственно: Председатель SINOPEC (China Petroleumand Chemical Corporation) г-н Дай Хоулян, а также Президент China National Petroleum Corporation г-н Ван Илинь.

В ряду российских и иностранных официальных лиц были представлены: 5 заместителей Председателя Правительства Российской Федерации, 11 Министров Российской Федерации, 12 глав федеральных служб и агентств, 19 глав субъектов Российской Федерации, 9 иностранных министров из 6 стран: Вьетнама, Индии, КНДР, КНР, Монголии, Японии.

Участие приняли главы дипломатического корпуса 11 государств, таких как: Бруней-Даруссалам, Канада, Китай, Мексика, Молдова, Монголия, Республика Корея, Сальвадор, Филиппины, Франция, Япония.

Среди высокопоставленных гостей значились Рашид Алимов, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества и Тигран Саркисян, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии.

По предварительным данным, на Форуме подписано 220 соглашений на общую сумму 3 триллиона 108 миллиардов рублей (сумма которых не является коммерческой тайной).

В статусе партнеров Форума выступили 43 компании, в числе которых четыре генеральных партнера Форума: АО «РЭЦ», ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «РусГидро», 11 официальных партнеров: FESCO, Транспортная группа, ООО УК «Колмар», АК «АЛРОСА» (ПАО), ПАО «Банк ВТБ», Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», АО «Газпромбанк», ОАО «РЖД», ПАО «Полюс Красноярск», АО «Россельхозбанк», АО «МСП Банк», УК «ВостокУголь».

Было проведено почти два десятка выставок. Официальным автомобилем Форума выступил полноприводный седан Hyundai Genesis G80. 215 автомобилей этой марки были предоставлены для транспортного обслуживания Форума. Для удобства гостей Форума было организовано движение шаттлов по маршруту «город – ДВФУ», а также к местам проведения культурных и спортивных мероприятий и по территории кампуса Дальневосточного федерального университета. В работе Форума приняли участие более 580 волонтеров из Приморского края, Санкт-Петербурга, Москвы, Сочи и Архангельска. Основная задача волонтеров — оказание сервисной поддержки участникам.

В этом году работу Форума освещали 1357 представителей СМИ (941 – российские, 416 — иностранные) от 443 организаций (268 — российские, 175 — иностранные). Заявки поступили из 25 стран (без учета России): Великобритания, Вьетнам, Германия, Гонконг, Дания, Египет, Индия, Ирак, Иран, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Катар, Китай, Монголия, Республика Корея, Сингапур, Словакия, США, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Япония.

Центральным событием спортивной программы стал Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет под патронатом Президента Российской Федерации Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Организатором ВЭФ-2018 выступает Фонд Росконгресс — социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

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