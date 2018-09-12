Экономика
 
Последние новости
Племянница Скрипаля рассказала о его отравителях
Грабители вломились в дом певца Владимира Кузьмина и вынесли 10 миллионов
США обеспокоились активностью России в Азовском море
Великобритания пожаловалась на российскую ложь
Требовавший проверить бизнес детей генпрокурора депутат Госдумы получил срок
Британец присвоил чужой выигрыш в лотерею и попался спустя девять лет
Кремль прокомментировал путинское предложение о мире Японии
Кота Бегемота отказались отпускать на пенсию и приставили к нему охранника 
Российский спортсмен пообещал сделать из главы Росгвардии «кильку в томате»
Apple случайно слила новые iPhone
Новости партнеров

На IV ВЭФ обсудили проблемы переобучения взрослых

Перейти в «Мою Ленту»

Более 100 тысяч вакансий, которые появятся на Дальнем Востоке к 2025 году, можно закрыть с помощью нестандартных обучающих программ. Причем, ориентировать их нужно на взрослое население округа. Об этом заявил в ходе сессии «Будущее рынка труда Дальнего Востока: новые стратегии для работодателей» ВЭФ-2018 генеральный директор Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Роберт Уразов.

По оценкам экспертов Высшей школы экономики, сегодня только 15 процентов взрослого населения вовлечено в непрерывное образование. Но интерес к получению дополнительных навыков у работающих есть. Это показал финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в Южно-Сахалинске. На чемпионате побывало 50 тысяч зрителей, и лишь 5 из них — молодежь. Проблема, однако, в том, что рынку пока нечего предложить взрослым работающим россиянам.

«Чемпионат, как шоу, это один из вариантов профориентации. За 4 года работы WorldSkills Russia число выпускников, которые выбирают рабочие профессии, выросло с 42 до 59 процентов. С точки зрения работы с молодежью наглядные образцы хорошо себя показали. А вот что у нас есть для взрослых? Пока ничего. Нужно мотивировать взрослого получать дополнительные навыки. Нужно мотивировать не только выбрать другую профессию, но в даже рамках имеющейся профессии получить дополнительную. Нам категорически важно поменять систему переподготовки в сторону взрослых», — подчеркнул Роберт Уразов.

Одним из мотивирующих факторов для взрослых станет новая линейка чемпионатов профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти лет «Навыки мудрых». Первый финал такого чемпионата пройдет в Москве 22- 23 сентября и продемонстрирует, насколько серьезно стоит перед зрелыми людьми проблема профессионального выбора.
Для реализации этого выбора нужны обучающие инструменты. Существующие образовательные учреждения не предназначены для взрослых, колледжи и училища работают со школьниками и не ориентированы на запросы рынка. Получить новую профессию или еще одну, дополнительную специальность можно в Центрах опережающей подготовки (ЦОП), которые по поручению Президента России Владимира Путина должны быть созданы по всей стране. Центры будут ориентированы на взрослых, короткие обучающие программы будут разработаны с учетом потребностей рынка труда.

«Вот я ради интереса посмотрел, сколько можно максимально долго готовить в нашей стране парикмахера. Пять лет и 10 месяцев. Если мы посмотрим на нормативные сроки — это два-три года. Рынок меняется быстро — и образовательная система подготовки специалистов для рынка должна меняться быстро. У нас логика очень простая. Нужно уметь готовить человека за период 6+6 — то есть шесть месяцев на разработку обучающей программы и столько же на подготовку человека. За год система должна выпускать человека, который готов работать. На Дальнем Востоке есть территории опережающего развития, ему нужна система опережающей профессиональной подготовки, пока такой системы нет у нас», — подытожил Роберт Уразов.

Пока есть два соглашения об открытии ЦОП в Новгородской области и на Сахалине. На полях ВЭФ-2018 будет подписано еще одно — с Хабаровским краем. Всего в России должно быть открыто 100 Центров опережающей подготовки.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Воробьев поздравил призеров WorldSkills Russia
В Москве обсудили вопросы развития кадрового потенциала на Дальнем Востоке
В Москве стартовала выставка bauma CTT RUSSIA 2018
Десяти миллионам россиян предложили сменить профессию
Другие материалы рубрики
Экономика00:02 9 сентября

Отстрелялись

Почему Америка проиграет торговую войну с Китаем
15:59Сегодня

Первый электромобиль Mercedes-Benz под брендом EQ появится в 2019 году

11:5811 сентября

Alibaba Group будет развивать электронную коммерцию в России

10:02Сегодня

Названы темпы замедления российской экономики

Экономика16:1829 августа

Песочное счастье

Организатор арт-студии о том, как важно быть ребенком
17:26 5 сентября

Союз вкладчиков призвал провести референдум по изменению статуса Банка России

08:39Сегодня

Назван реальный курс рубля

14:47Сегодня

Глава ВТБ Андрей Костин прокомментировал ход «российского дела» в США

Экономика00:01 7 сентября

Черный пепел

Россию наводнили нелегальные сигареты. Кому это выгодно?
12:3811 сентября

РФПИ, Alibaba Group, «Мегафон» и Mail.Ru Group создали совместное предприятие

22:2711 сентября

Илон Маск нашел способ удешевить Tesla

13:22Сегодня

«Роснефть» заключила несколько соглашений с китайскими компаниями

Россия
«Мне тяжело ходить, а доктор советует йогу»
Россиянка год пытается доказать, что умирает. Но ее лечат обычными витаминами
В России после выступления главы Росгвардии захотели узаконить дуэли
Кремль прокомментировал путинское предложение о мире Японии
«Если не станешь идейным, то свихнешься или сопьешься»
Почему россиян сажают за шутки и мемы. Объясняет следователь
«Скоро на улицу будет опасно выходить»
Как в России приняли закон, который позволил сажать всех. Пьеса в трех чтениях
Российские гены станут секретными
Раскрыты причины неспособности ВМС Украины противостоять России
Все материалы
Мир
Красный дед
Зачем Ким Ир Сена забрали в Советский Союз, а потом вернули обратно
США и курды начали наступление на последний оплот ИГ
Племянница Скрипаля рассказала о его отравителях
Во Вьетнаме попросили граждан не есть собак
Лесбиянкам во Франции запретили назвать сына женским именем
«Они воруют детей и продают их на органы»
 
Забрали в могилу
В американской глубинке исчезают женщины и дети. Их пропажа покрыта тайной
Все материалы
Бывший СССР
Никол Пашинян«Я только с русскими помирился! Поймаем его, опозоримся»
В Армении передумали сажать врагов режима. Дружба с Россией оказалась важнее
Сетевой батальон
В Эстонии появились кибервойска. Как и с кем они будут воевать?
Украина перебросила армейскую группировку в Приазовье
На Украине задержали бывшего замглавы Севастополя
Пашинян поручил за два часа обезоружить охрану олигархов и чиновников
Грузия поделится марихуаной со всем миром
«Кто на Украине не за нас, тот против нас»
Откуда взялись украинские националисты и почему они хотели воевать с Россией
Все материалы
Экономика
Отстрелялись
Почему Америка проиграет торговую войну с Китаем
Новый Восточный
Во Владивостоке начал работу ВЭФ-2018
Черный пепел
Россию наводнили нелегальные сигареты. Кому это выгодно?
Первый электромобиль Mercedes-Benz под брендом EQ появится в 2019 году
Названы темпы замедления российской экономики
На IV ВЭФ обсудили проблемы переобучения взрослых
Назван реальный курс рубля
Все материалы
Силовые структуры
Дотянулся до звезд
Он стал послом грузинской мафии в Европе. Его люди обокрали Шакиру
«Зона никого не отпускает»
Надзиратель — о тайной жизни колонии, пытках и нравах ее обитателей
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Российский создатель пропагандистского ролика «Джебхат ан-Нусры» получил срок
Захват заложников в Москве оказался учениями Росгвардии
Судьбу авторитета Сутулого решит лидер преступной России
Верховный суд отменил пожизненный приговор серийному убийце из Новосибирска
Все материалы
Наука и техника
Советские солдаты на троне свергнутого императора Пу И. Китай, город Чанчунь, 1945 г.«Некоторые сохраняли советские паспорта»
Здесь родился русский фашизм, а чекисты вырезали казаков и детей
Дикая дивизия
Роботы-тележки, шляпы с экранами, китайские iPhone и другие новинки IFA 2018
Кунг-фу правда
В этот боевик от Sega играют спустя 20 лет. Он изменил мир
Apple случайно слила новые iPhone
НАСА отреагировало на обвинения в продырявливании «Союза»
«Роскосмос» заподозрил американцев в продырявливании «Союза»
«Адмирал Кузнецов» назвали авианосцем будущего
Все материалы
Спорт
Зачехлили
Россия забила Чехии пять мячей. Магия чемпионата мира все еще действует
Российский спортсмен пообещал сделать из главы Росгвардии «кильку в томате»
Обвиненный в сексизме Сереной Уильямс судья прервал молчание
Украина вернула российскому биатлону Жирного
Наточили коньки
Медведева и Загитова снова встретились. Их борьба только начинается
Судьи нашли управу на истерившую Серену Уильямс
Овечкин подарил надежду на мужественность Неймару
Все материалы
Культура
Что смотреть осенью
Кислота, Кейдж, Ку-клукс-клан: самые интересные фильмы сезона
«Это результат цензуры, больше ничего»
Главный российский художник научился выживать при тоталитаризме. Но уехал в США
«И я такой: ну твою ж мать!»
Главный детективщик Франции о животном страхе и Стивене Кинге
Джон Сноу из «Игры престолов» потребовал больше геев в супергеройских фильмах
Умер иллюстратор книг Чуковского и Маршака
Автора пособия «Как убить своего мужа» обвинили в убийстве своего мужа
Фанаты «Ведьмака» затравили сценаристку за поиск темнокожей девочки на роль Цири
Все материалы
Интернет и СМИ
Гони деньги и молчи
Два русских хакера воруют у российских банков миллионы. На очереди весь мир
Телеведущая получила шикарный подарок и спровоцировала скандал
Интимные фото топ-модели Кендалл Дженнер слили в сеть
Второе лицо
Популярную ведущую изуродовали. Она не сдалась и добилась мировой славы
«Меня либо убьют, либо выгонят из города»
Они добились права считаться людьми, создав два журнала. Битва идет до сих пор
Насмехавшийся над Сереной Уильямс карикатурист удалился из соцсети из-за угроз
Участник X Factor вышел на сцену и признался в «женском» прошлом
Все материалы
Ценности
Уже падают листья
Чем будут пахнуть наступившей осенью следящие за собой мужчины и женщины
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Спрячь от королевы
Джинсы на бедрах, леопард и шубы: чем грешили британские принцессы до замужества
«Уродливые» штаны из прошлого стали новым трендом
Поклонники обрадовались целлюлиту на бедрах модели
В России из нового iPhone сделают оберег
Раскрыт секрет популярности футболок Levi's
Все материалы
Путешествия
«Оставь пистолет, захвати пирожные»
Мафия, вулкан и потроха: зачем россиянам ехать на Сицилию
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
На сухой конец
Женщины, слоны и пустыни: зачем европейцы едут в Намибию
Российский самолет чуть не столкнулся с воздушным шаром
Заснувший в полете пилот шокировал пассажиров
За клиентами Airbnb подглядывали со скрытых камер
Летевший на Ибицу пассажир поделился белым порошком с бортпроводником
Все материалы
Из жизни
«Полицейские здесь не вызывают чувство опасности»
История россиянина о жизни в Германии
Чернобыльский лось свалился в радиоактивное озеро
Американец полвека отработал в «Макдоналдсе» и не пожалел
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
Пункт увлечения
Эти переодетые мужчины блистают ярче, чем любая красотка
Невеста прошла к алтарю с умирающим дедушкой-ветераном и исполнила его мечту
Таец объявился спустя два года после собственных похорон
Все материалы
Немецкий Evolution
Полноприводный турбо-Golf, который должен был уничтожить Subaru WRX STI и Mitsubishi Evolution
Суперкары для дачи
Как бы выглядели крутые спорткары в практичном кузове универсал
Авария на 400 км/ч
«Я выбил шлемом боковое стекло» — тест-пилот Bugatti вспоминает, как разбился на гиперкаре Veyron
Настоящие «стритрейсеры»
Гоночные машины с микроскопическим дорожным просветом, которые переделаны под обычные дороги
Ford добавил полному приводу искусственного интеллекта
BMW построила беспилотный мотоцикл
«Лексусы» оснастят виртуальными зеркалами
Все материалы
Дом
Ноль без палочки
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
«Квартира будет меня кормить, а от детей не дождешься»
Мать променяла дочь на жилье и ничуть об этом не жалеет
За чертой
В России есть ипотека на недорогое жилье. О ней никто не знает
Назван лучший город России для заработка на жилье
Кустурица задумал поселиться в Сибири
Застройщики рассказали о доверчивости покупателей квартир
Аферисты затерроризировали владельцев жилья в Москве
Все материалы