На IV ВЭФ обсудили проблемы переобучения взрослых

Более 100 тысяч вакансий, которые появятся на Дальнем Востоке к 2025 году, можно закрыть с помощью нестандартных обучающих программ. Причем, ориентировать их нужно на взрослое население округа. Об этом заявил в ходе сессии «Будущее рынка труда Дальнего Востока: новые стратегии для работодателей» ВЭФ-2018 генеральный директор Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Роберт Уразов.

По оценкам экспертов Высшей школы экономики, сегодня только 15 процентов взрослого населения вовлечено в непрерывное образование. Но интерес к получению дополнительных навыков у работающих есть. Это показал финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в Южно-Сахалинске. На чемпионате побывало 50 тысяч зрителей, и лишь 5 из них — молодежь. Проблема, однако, в том, что рынку пока нечего предложить взрослым работающим россиянам.

«Чемпионат, как шоу, это один из вариантов профориентации. За 4 года работы WorldSkills Russia число выпускников, которые выбирают рабочие профессии, выросло с 42 до 59 процентов. С точки зрения работы с молодежью наглядные образцы хорошо себя показали. А вот что у нас есть для взрослых? Пока ничего. Нужно мотивировать взрослого получать дополнительные навыки. Нужно мотивировать не только выбрать другую профессию, но в даже рамках имеющейся профессии получить дополнительную. Нам категорически важно поменять систему переподготовки в сторону взрослых», — подчеркнул Роберт Уразов.

Одним из мотивирующих факторов для взрослых станет новая линейка чемпионатов профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти лет «Навыки мудрых». Первый финал такого чемпионата пройдет в Москве 22- 23 сентября и продемонстрирует, насколько серьезно стоит перед зрелыми людьми проблема профессионального выбора.

Для реализации этого выбора нужны обучающие инструменты. Существующие образовательные учреждения не предназначены для взрослых, колледжи и училища работают со школьниками и не ориентированы на запросы рынка. Получить новую профессию или еще одну, дополнительную специальность можно в Центрах опережающей подготовки (ЦОП), которые по поручению Президента России Владимира Путина должны быть созданы по всей стране. Центры будут ориентированы на взрослых, короткие обучающие программы будут разработаны с учетом потребностей рынка труда.

«Вот я ради интереса посмотрел, сколько можно максимально долго готовить в нашей стране парикмахера. Пять лет и 10 месяцев. Если мы посмотрим на нормативные сроки — это два-три года. Рынок меняется быстро — и образовательная система подготовки специалистов для рынка должна меняться быстро. У нас логика очень простая. Нужно уметь готовить человека за период 6+6 — то есть шесть месяцев на разработку обучающей программы и столько же на подготовку человека. За год система должна выпускать человека, который готов работать. На Дальнем Востоке есть территории опережающего развития, ему нужна система опережающей профессиональной подготовки, пока такой системы нет у нас», — подытожил Роберт Уразов.

Пока есть два соглашения об открытии ЦОП в Новгородской области и на Сахалине. На полях ВЭФ-2018 будет подписано еще одно — с Хабаровским краем. Всего в России должно быть открыто 100 Центров опережающей подготовки.