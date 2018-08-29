Воробьев поздравил призеров WorldSkills Russia

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил победителей и призеров VI Национального чемпионата WorldSkills Russia-2018. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«WorldSkills уделяется большое внимание в разных регионах, я считаю, что в Московской области мы тоже неплохо движемся в этом направлении. Вы очень достойно выступили — 54 участника из 72 получили медали». — сказал Воробьев.

Он также заверил, что власти приложат усилия на развития производственной базы региона, что позволит молодым людям занимать более высокие места. Он поблагодарил участников от Московской области за достойные выступления.

«Не останавливайтесь на достигнутом, только вперед, ждем от вас новых побед, мы всегда готовы вас поддерживать», — заверил губернатор.

В финале WorldSkills Russia-2018 участвовали более 700 конкурсантов из всех регионов страны. Победители и призеры соревнований войдут в расширенный состав сборной России, которая выступит в следующем году на чемпионате мира в Казани. Финал состоялся в Южно-Сахалинске, участники от Подмосковья выиграли 19 золотых, 11 серебряных, 17 бронзовых медалей. В общекомандном зачете сборная региона заняла 3-е место.