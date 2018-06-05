В Москве стартовала выставка bauma CTT RUSSIA 2018

В Москве началось одно из важнейших событий рынка строительной техники и технологий — крупнейшая профильная выставка на территории СНГ — bauma CTT RUSSIA 2018. Мероприятие проходит в павильонах «Крокус Экспо».

Отличительная черта выставки — превращение территории выставочного комплекса в демонстрационную площадку, на которой производители техники устроят показательное шоу. На выставке будет представлена техника крупнейших компаний отрасли: Ammann, Daimler, Fassi, Haulotte, Hyundai, Hyva, Kobelco, Kögel, Manitou, Putzmeister, RM Terex, Shantui, Wirtgen, «Завод дорожных машин», КаМАЗ, «Ковровский электромеханический завод», «Кудесник», «Традиция-К», «Чайка-Сервис». Также на выставке откроют национальные павильоны — Германии, Италии, Китая и Финляндии.

Оргкомитет выставки рассказал «Ленте.ру», что они настроены оптимистично — по итогам 2017 года продажи строительной техники выросли на 45 процентов, производство внутри России выросло на 25 процентов, а импорт — в 1,5 раза. Рост показателей связывают с Чемпионат Мира по футболу 2018.

Рост продаж положительно сказался и на количестве участников выставки. В 2018 году в bauma CTT RUSSIA принимают участие без малого 600 экспонентов и более 21 тысячи посетителей из более чем 60 стран.

Выставка продлится ежедневно с 5 по 8 июня с 10:30 до 17:00. На выставке будет чем заняться и молодому поколению — на открытой площадке перед павильоном №3 «Крокус Экспо» впервые сразятся представители союза «Молодые Профессионалы» (Worldskills Russia). Программу откроет показательное выступление Национальной сборной Worldskills Russia в номинации «Бетонные строительные работы».

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