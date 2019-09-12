Основатель Yota создаст в Якутии промышленный кластер

Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК), подконтрольная Зиявудину Магомедову, переходит к «А-Проперти», принадлежащей основателю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну. Об этом сообщает РБК.

Инвестор Альберт Авдолян намерен оздоровить Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), которая с начала 2019 года находится в стадии банкротства. 16 января 2019 года Арбитражный суд ввел на ЯТЭК процедуру наблюдения. Топливная компания накопила долги на сумму порядка 14 миллиардов рублей.

На собрании акционеров ЯТЭК 13 сентября планируется принять решение о прекращении встречных требований в размере не более 8,26 миллиарда рублей, о переводе долга на сумму порядка 7,71 миллиарда рублей и об уступке «А-проперти» в размере не более 550 миллионов рублей. Эти решения позволят «А-проперти» стать новым акционером ЯТЭК и начать ее оздоровление.

Успешное вхождение в капитал ЯТЭК позволит Альберту Авдоляну сформировать промышленный кластер в Якутии. Он будет состоять из Якутской топливно-энергетической компании, угольного проекта Огоджа и порта Вера.

Организация промышленного кластера усилит позиции региона на российском и мировом энергетическом рынке, позволит создать крупного игрока в газохимической отрасли и производстве сжиженного газа, создаст в республике множество новых рабочих мест. Команда менеджеров Альберта Авдоляна имеет богатый опыт оздоровления проблемных активов, таких как недавно запущенный Гидрометаллургический завод (ГМЗ) в городе Лермонтов Ставропольского края. Предприятие около года не выпускало свою продукцию — водорастворимые и гранулированные удобрения — из-за долгов собственников Сергея Чака и Сергея Махова.

После переуступки долговых обязательств структурам Авдоляна и реструктуризации задолженности на общую сумму 5,1 миллиарда рублей предприятие выплатило все долги по зарплатам сотрудников и возобновило работу. Недавно ГМЗ объявил о планах по обновлению облика производственной площадки и комплексной модернизации имеющихся мощностей.

