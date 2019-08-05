Организатор убийства зампреда ЦБ решил дать показания на братьев Магомедовых

Банкир Алексей Френкель, осужденный за организацию убийства первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова, намерен дать показания на владельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Как отмечает издание, Френкель намерен рассказать следствию о причастности Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег. Об этом адвокат Френкеля Эдуард Гладилин сообщил в своем заявлении на имя следователя Николая Будило. В производстве последнего находится дело братьев Магомедовых.

В настоящее время совладельцы группы «Сумма» Магомедовы находятся в СИЗО по обвинению в организации преступного сообщества, особо крупных растратах и мошенничестве. Сумма похищенных бюджетных средств оценивается в 2,5 миллиарда рублей. Магомедовых арестовали 30 марта 2018 года.

Френкель был приговорен 13 ноября 2008 года к 19 годам колонии строгого режима: присяжные признали его виновным в организации убийства первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова. Обвинение требовало для Френкеля пожизненного лишения свободы.

Покушение на Козлова было совершено вечером 13 сентября 2006 года: первого зампреда ЦБ РФ и его водителя обстреляли из автоматического оружия, после чего мужчины скончались. По версии правоохранительных органов, банкир решил устранить Козлова в качестве мести за отзыв лицензии у «ВИП-банка», который Френкель возглавлял.

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