YotaPhone 3 представили в Китае

В рамках IV российско-китайского ЭКСПО в китайском Харбине компания BaoliYota Technology представила новые YotaPhone с двумя экранами. Об этом сообщает РИА Новости.

Характеристики устройства не разглашаются. Известно лишь, что смартфон будет выпускаться в двух версиях — с накопителем на 64 и 128 гигабайт. Также он получит два независимых экрана, один из которых выполнен на основе технологии электронных чернил.

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Смартфон поступит в продажу осенью 2017 года по цене 350 и 450 долларов в зависимости от модификации. На рынок Китая YotaPhone 3 будет поставляться с предустановленными популярными в стране сервисами вроде поисковика Baidu и мессенджера WeChat. Об особенностях российской версии устройства не сообщается.

На данный момент 34,9 процента в Yota Devices принадлежит фонду Telconet Сергея Адоньева и Альберта Авдоляна. Китайская China Baoli Technologies Holdings Limited владеет 30 процентами компании, а «Ростех» — 25,1 процента. Оставшиеся 10 процентов принадлежат MTH Limited.

YotaPhone 2 был представлен в России в декабре 2014 года. Основной экран устройства имеет диагональ 5 дюймов, а E-Ink-дисплей — 4,7 дюйма. Он также оснащен четырехъядерным процессором Snapdragon 800, поддерживает NFC и беспроводную зарядку.