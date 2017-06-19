Раскрыты характеристики YotaPhone 3

В сети появилась информация о технических характеристиках нового YotaPhone с двумя экранами. Также портал Engadget узнал сроки начала продаж устройства.

Смартфон получит 5,5-дюймовый основной AMOLED-дисплей с разрешением FullHD, а также 5,2-дюймовый дополнительный HD-экран на задней крышке. Диагонали дисплеев YotaPhone 2 составляют 5 и 4,7 дюйма соответственно.

YotaPhone 3 получит процессор Qualcomm Snapdragon 625 и четыре гигабайта оперативной памяти. Аналогичный процессор установлен в ASUS ZenFone 3 и Moto Z Play. Объем аккумулятора составит 3200 миллиампер-часов. Также устройство оснастят портом USB Type-C для зарядки и слотом для двух SIM-карт.

YotaPhone 3 был представлен 16 июня в рамках IV российско-китайского ЭКСПО в китайском Харбине. Смартфон будет выпускаться в двух версиях: с накопителем на 64 и 128 гигабайт по цене 350 и 450 долларов соответственно. Продажи начнутся в октябре-ноябре 2017 года.