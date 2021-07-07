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В России задумали построить новую железную дорогу в сторону Тихого океана

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

РЖД и коллеги задумались о возможности построить новую ветку железной дороги в сторону Тихого океана. Об этом сообщил гендиректор компании Олег Белозеров, передает РИА Новости.

По его словам, соответствующее предложение поступило от коллег РЖД, которые вывозят уголь, с условием, что им дадут возможность вывозить сырье. «То есть это будет даже не БАМ и не Транссиб, а еще одна новая ветка выше. Такая третья параллельная в сторону Тихого океана», — рассказал Белозеров.

В апреле президент России Владимир Путин сообщил о необходимости запуска строящейся железнодорожной магистрали «Северный широтный ход» в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). По его словам, маршрут способен дать импульс для освоения богатств Арктики.

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