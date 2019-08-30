На Сахалине полностью перешли на российский стандарт железнодорожной колеи

В Южно-Сахалинске открылась «перешитая» на общероссийский стандарт железная дорога, сообщает РИА Новости.

По словам врио губернатора региона Валерия Лимаренко, переход на национальный стандарт экономически выгоден региону: сшивка с вагонами, которые идут с материка на пароме, будет происходить без переобувания на новую колесную пару. «Благодаря этому экономится время и увеличиваются пассажиропоток и грузопоток», — добавил он.

С 2003 года в области проводились реконструкции сотни километров главного хода, построили десятки новых мостов и водопропускных труб, модернизировали системы сигнализации, централизации и блокировки.

В июне прошлого года началось проектирование новой железной дороги с материковой части России на остров Сахалин. Транспортная магистраль пройдет через Ульчский район Хабаровского края, где сейчас работают специалисты Дальневосточного проектно-изыскательского института транспортного строительства.

Техническое задание, по которому работают инженеры, было одобрено руководством РЖД в апреле 2018 года. Само же строительство железнодорожных путей к Сахалину начнется в 2021 году.

Развитие железнодорожной сети в России предусмотрено нацпроектом «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», который рассчитан до 2024 года.

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