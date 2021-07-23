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Путин дал поручения после ЧП на Транссибе

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский / Reuters

Первую ветку Транссиба после ЧП в Забайкалье необходимо восстановить за 2-2,5 суток, по второй нужно уложиться примерно за пять суток. Соответствующие поручения дал президент Владимир Путин, передает ТАСС.

Глава государства поручил правительству обеспечить все необходимое для жизнедеятельности в связи с обрушением железнодорожного моста на Транссибирской железнодорожной магистрали.

«Хочу попросить правительство самым внимательным образом к этому отнестись. Жизнеобеспечение соответствующих регионов должно быть, безусловно, обеспечено», — сказал он.

Путин напомнил, что из-за аномальных дождей на Дальнем Востоке подмыло обе ветки Транссиба.

Инцидент произошел в пятницу утром около села Нижняя Куэнга Сретенского района из-за сильных осадков. В результате происшествия никто не пострадал. По данным пресс-службы Забайкальской железной дороги, мост подмыло. Позже стало известно об установлении ограничения на погрузку всех грузов, кроме продовольственных.

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