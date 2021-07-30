В российском регионе один человек погиб и восемь пострадали в аварии

В российском регионе в ДТП погибла одна женщина и пострадали еще восемь человек. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Происшествие случилось в Бокситогорском районе Ленинградкой области у поворота на Антониево-Дымский монастырь. В результате столкновения трех автомобилей скончалась 44-летняя россиянка. Еще восемь человек пострадали, в их числе один пятилетний ребенок.

Причины и обстоятельства аварии выясняются правоохранительными органами.

Ранее Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело о смертельном ДТП с военными под Москвой. По сообщению Генпрокуратуры, водитель самосвала, двигаясь в попутном направлении, своевременно не обнаружил опасность и совершил столкновение с остановившейся колонной.