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В российском регионе один человек погиб и восемь пострадали в аварии

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Фото: страница «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во ВКонтакте

В российском регионе в ДТП погибла одна женщина и пострадали еще восемь человек. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Происшествие случилось в Бокситогорском районе Ленинградкой области у поворота на Антониево-Дымский монастырь. В результате столкновения трех автомобилей скончалась 44-летняя россиянка. Еще восемь человек пострадали, в их числе один пятилетний ребенок.

Причины и обстоятельства аварии выясняются правоохранительными органами.

Ранее Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело о смертельном ДТП с военными под Москвой. По сообщению Генпрокуратуры, водитель самосвала, двигаясь в попутном направлении, своевременно не обнаружил опасность и совершил столкновение с остановившейся колонной.

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