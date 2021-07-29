Россиянка рассказала о двойном штрафе из-за уловки инспектора ГИБДД

Россиянка, которая была за рулем автомобиля Lexus, получила два штрафа с камер за езду по разделительной полосе с разницей в несколько секунд. Туда она выехала по требованию инспектора ГИБДД после аварии, сообщает РБК.

Как рассказала автомобилистка, в бампер ее машины въехал внедорожник, пока она стояла в пробке на Кутузовском проспекте. Участники аварии решили дождаться инспектора ГИБДД, чтобы оформить аварию. По словам россиянки, он отказался от составления документов, потому что ущерб был незначителен, и посоветовал оформить Европротокол.

Женщина также добавила, что сотрудник ГИБДД предложил участникам ДТП доехать до островка безопасности по широкой разделительной полосе, чтобы не создавать еще большую пробку.

«Инспектор ГИБДД включил проблесковые маячки на патрульном автомобиле, и мы с водителем Dodge проехали за ним по разделительной полосе. Нам на пути встретились две камеры, и я уверена, что и второй участник аварии также получил эти штрафы. Когда я увидела эти постановления, даже не поняла, что произошло. Я бы в жизни сама так не поехала», — рассказала россиянка.

Она получила два штрафа по 1500 рублей. После уловки инспектора она написала жалобу в отделение ГИБДД. В управлении МВД по Москве ей ответили, что наказание справедливо.

Ранее в ГИБДД предупредили россиян о новых штрафах за тюнинг. В ведомстве пояснили, что любые добавления в конструкцию автомобиля, которые не оформлены производителем как заводские, на данный момент считаются незаконными. Это касается лебедки, фаркопов, «кенгурятников» и нестандартных бамперов. Установка этого оборудования возможна только после согласования с ГИБДД.