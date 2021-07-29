У московского гаишника конфисковали автопарк за 40 миллионов рублей

Второй кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность решения о взыскании 40 миллионов рублей с бывшего старшего лейтенанта московской полиции, сотрудника ГИБДД Феликса Дунаевского и его супруги. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, конфискуемая в доход государства сумма является эквивалентом стоимости автопарка и недвижимости, приобретенных семьей гаишника, по мнению прокуратуры, на доходы от коррупционной деятельности. Нелегальные активы были обнаружены у Дунаевского, служившего командиром мотовзвода ДПС ГИБДД УМВД по Юго-Восточному округу Москвы, в ходе служебной проверки, которую назначил начальник московского главка МВД Олег Баранов.

Прокуратура выяснила, что в 2016 году жена гаишника потратила 42 миллиона рублей на покупку автомобилей BMW Х5, Porsche Cayman, Porsche Macan S Diesel, Porsche Macan GTS, мотоцикл Yamaha WR 450F. Также она приобрела земельные участки в Раменском районе Московской области. В то же время Дунаевский за 16 лет службы заработал официально шесть миллионов рублей, а его жена вообще не работала. В 2019 году он был уволен в связи с утратой доверия.

Поскольку на момент взыскания у семьи уже не было автомобилей и земель, прокуратура потребовала взыскать эквивалент неподтвержденных доходов. Также в суд был подан иск на десять миллионов рублей и против сына Дунаевского, который тоже служил в ГИБДД и имел нелегальные доходы.