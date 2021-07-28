При обыске у сотрудника ГИБДД Таганрога нашли его портрет в форме маршала СССР

Оперативники провели обыски в подразделениях ГИБДД Таганрога и Новочеркасска Ростовской области, а также в домах высокопоставленных сотрудников автоинспекции, подозреваемых в коррупции. Об этом сообщает РИА Новости.

У одного из сотрудников ГИБДД — бывшего главы межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) Валерия Матвеева — силовики нашли его портрет в форме маршала Советского Союза, пишет Telegram-канал «Выстрел в голову». При этом изображенные на портрете ордена полностью повторяют ордена маршала Александра Василевского.

На фотографии, сделанные в доме Матвеева и опубликованные Telegram-каналом РИА Новости, также попали несколько банковских карт и купюры — рубли, доллары и евро.

Об обысках в подразделениях ГИБДД Таганрога и Новочеркасска стало известно во вторник, 27 июля. Уточнялось, что ФСБ заподозрила местных силовиков в получении взятки. По версии следствия, в 2019 году работник автошколы и местный житель передали взятку в размере 190 тысяч рублей неустановленным лицам из МРЭО. За это в ГИБДД должны были обеспечить кандидатам успешную сдачу практической части экзамена по вождению.

Против сотрудника автошколы и местного жителя возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

