В Москве подросток на Mercedes врезался в автобус

Подросток за рулем Mercedes врезался в автобус в Зеленограде, в результате аварии пострадала женщина. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Уточняется, что инцидент произошел на Центральном проспекте.

«По предварительной информации, 16-летний юноша, управляя автомобилем марки Mercedes, совершил столкновение с автобусом. Есть пострадавшая. Женщине оказывается медицинская помощь», — рассказали в ведомстве.

На месте ДТП находится заместитель прокурора Зеленоградского административного округа Дмитрий Панов. По факту происшествия прокуратура проверит исполнение требований законодательства о несовершеннолетних, резюмировали в ведомстве.

Ранее семеро подростков перевернулись на автомобиле в Тыве, один погиб. Уточняется, что тринадцатилетний подросток и шестеро несовершеннолетних пассажиров за рулем УАЗа попали в ДТП на автодороге Чадан — Бажын-Алаак Дзун-Хемчикского района​​​.