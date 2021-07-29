Дело о смертельном ДТП с военными под Москвой направлено в суд

Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело о смертельном ДТП с военными под Москвой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Заместитель генерального прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ивана Гаврикова. Водителя признали виновным по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Уголовное дело направлено в Красногорский городской суд Московской области.

По сообщению Генпрокуратуры, водитель самосвала, двигаясь в попутном направлении, своевременно не обнаружил опасность и совершил столкновение с остановившейся колонной.

Авария с военной колонной произошла в Подмосковье на Новорижском шоссе в районе храма Александра Невского 11 января. 26-летний водитель самосвала не справился с управлением и врезался в колонну из четырех автобусов, перевозивших военных. Позже он рассказал сотрудникам ГИБДД, что отвлекся от дороги, так как «что-то протирал». В результате ДТП 52 человека пострадали, четверо военнослужащих погибли. Двоим из них было 19 лет, другим — 20. Как сообщали в Министерстве обороны, в транспорте находились срочники.