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Бывшего российского губернатора оштрафовали за скандальные ДТП

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Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Бывшего губернатора и сенатора Липецкой области Олега Королева оштрафовали за серию скандальных ДТП, которые он устроил в мае. Об этом пишет Znak со ссылкой на аппарат Липецкого областного суда.

Ему назначили три штрафа по пять тысяч рублей. Бывшего чиновника дважды привлекли к ответственности по статье 12.33 КоАП РФ («Повреждение дорог, железнодорожных переездов и дорожных сооружений») и по статье 12.15 КоАП РФ («Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения»). С постановлениями он не согласился и подал в суд жалобы.

Также сообщается, что Королева лишили водительских прав на год за оставление места ДТП.

Ранее сообщалось, что 14 мая в сети появилось видео, на котором Королев сел пьяным за руль и сбил дорожные знаки. Бывший российский губернатор ехал по Липецку на своем Lexus со спущенными колесами, сбивал дорожные знаки и чуть не устроил несколько аварий. От медосвидетельствования он отказался, после чего заснул в машине.

17 июня стало известно, что бывший губернатор Липецкой области Олег Королев написал заявление о сложении полномочий.

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