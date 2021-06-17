Сенатора Королева обвинили в езде на автомобиле миллиардера

Прокуратура Липецкой области отказалась проверять бывшего губернатора и сенатора Липецкой области Олега Королева на соблюдение антикоррупционного законодательства, сославшись на его «статус». Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил депутат Липецкого областного Совета депутатов Олег Хомутинников.

«Мне пришел ответ из областной прокуратуры по поводу Королева. Я просил проверить автомобиль, на котором гонял Олег Петрович. Причем гонял он на нем еще с начала 2018 года. А принадлежит он лично олигарху Лисину (миллиардер Владимир Лисин, основной владелец НЛМК — прим. «Ленты.ру»). В его собственности находится. Я просил областную прокуратуру проверить этот факт на предмет антикоррупционного законодательства. Ведь по сути дела российский олигарх коррумпирует губернатора и сенатора, а реакции на это ноль. Прокуратура мне ответила, что проверку они провели, но принять никакого решения не могут, поскольку у них нет полномочий», — рассказал Хомутинников.

В ответе надзорного органа (копия документа есть в распоряжении «Ленты.ру») сообщается, что в соответствии с федеральным законом «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» проверки соблюдения сенаторами ограничений и запретов, установленных законом, проводит парламентская комиссия.

Хомутинников утверждает, что Lexus LX 570, попавший на камеры видеонаблюдения 13 мая, за рулем которого находился Королев, принадлежит Лисину. Ссылаясь на открытые источники, депутат заявил, что ему известно о том, что названный автомобиль 2017 года выпуска с 31 января 2018 по 8 ноября 2018 года находился в собственности «Первой грузовой компании», которой также владеет Лисин.

По словам Хомутинникова, с 8 ноября 2018-го автомобиль зарегистрирован на некое физическое лицо, а к его управлению по договору ОСАГО допущены два человека. Согласно предположению депутата, это Королев и Лисин. Также Хомутинников отметил, что госномер М001ММ48, зафиксированный на камеры видеонаблюдения на Lexus LX 570 13 мая, с давнего времени использует Королев.

17 июня стало известно, что член Совета Федерации, бывший губернатор Липецкой области Олег Королев написал заявление о сложении полномочий после сообщений о вождении в пьяном виде. Политик подтвердил информацию об отставке, уточнив, что принял такое решение по рекомендации врачей.

14 мая Telegram-каналы распространили видео, на котором автомобиль сенатора со спущенными колесами неровно едет по дороге, периодически заезжая на разделительную полосу. Сообщалось также, что он сбивал дорожные знаки и уснул в автомобиле. Затем появилась информация о том, что Королев за несколько часов до этого инцидента протаранил Chery Amulet и вынес ее на обочину на улице Зои Космодемьянской в Липецке.