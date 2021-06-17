Сенатор Королев сложил полномочия после обвинений в пьяном вождении

Член Совета Федерации, бывший губернатор Липецкой области Олег Королев написал заявление о сложении полномочий после сообщений о вождении в пьяном виде. Об этом в четверг, 17 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в верхней палате парламента.

Ранее Telegram-каналы распространили видео, на котором автомобиль сенатора со спущенными колесами неровно едет по дороге, периодически заезжая на разделительную полосу. Сообщалось также, что он сбивал дорожные знаки и уснул в автомобиле.

Комментируя данные обвинения, сенатор пояснил, что был трезв, но у него прихватило сердце.

Олег Королев впервые был избран руководителем региона в 1998 году, он возглавлял Липецкую область более 20 лет. После отставки в 2018 году стал сенатором.