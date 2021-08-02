Российский полицейский на служебном автомобиле сбил подростка на переходе

В Иванове полицейский на служебном автомобиле сбил подростка на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

1 августа полицейский, управляя автомобилем в служебное время, совершил наезд на 16-летнюю девушку, которая переходила дорогу у дома 124 по улице Каравайковой.

На место ДТП приехали инспекторы ГИБДД, медицинская служба и законные представители несовершеннолетней. Помощь медиков ей не потребовалась.

Алкоголь в крови сотрудника полиции, сбившего девушку, не обнаружили.

В отношении него составлен административный материал по статье 12.18 КоАП РФ («Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения»).

По факту ДТП с участием полицейского начальником областного управления МВД России назначена служебная проверка.

Ранее сообщалось, что в Сочи уволили полицейского, который прикинулся безработным после того, как насмерть сбил туристку. Ночью 6 июля 21-летняя девушка перебегала через дорогу в неположенном месте на улице Ленина. Ехавший за рулем автомобиля полицейский не успел затормозить и сбил ее.