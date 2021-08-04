Повреждения автобуса после столкновения с «КамАЗом» в Москве показали на видео

Повреждения автобуса после аварии с «КамАЗом» попали на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Агентство "Москва"».

На кадрах видно полностью разрушенную правую переднюю часть. На месте входной двери находится дыра, а лобовые стекла все в трещинах. Кроме того, у автобуса практически полностью искорежена правая часть корпуса.

ДТП с «КамАЗом» и автобусом произошло на Боровском шоссе. В крупной аварии пострадали 13 человек. Среди них — беременная женщина. По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что водитель автобуса во время обгона грузовика «КамАЗ» не справился с управлением.

Издание РЕН.ТВ опубликовало видео с последствиями аварии. На кадрах видно образовавшуюся в результате происшествия большую пробку. На обочине находятся пострадавшие люди: лежит мужчина и женщина с перевязанной окровавленной головой.