Крымский миллионер прокомментировал смертельное ДТП с его участием

Владелец крупной сети автозаправок Сергей Бейм, находившийся за рулем Lexus во время смертельного ДТП в Крыму, прокомментировал аварию. Он выразил искренние соболезнования семье погибшей в автокатастрофе. Его слова приводятся в сообщении, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Бывают в жизни ситуации, которые изменить уже нельзя, а исправить невозможно. Я искренне сожалею о случившейся трагедии, выражаю соболезнования семье, потерявшей родного и близкого им человека», — заявил Бейтс. Он подчеркнул, что окажет поддержку семье, а также необходимое содействие в реабилитации пострадавшего в ДТП 11-летнего мальчика.

Авария произошла в Сакском районе Крыма на дороге Симферополь — Евпатория 31 июля. Бейм за рулем Lexus объезжал пробку по обочине и столкнулся с Toyota Camry. В результате ДТП погибла пенсионерка, а также пострадал 11-летний ребенок. Миллионер отказался признавать свою вину и изначально не захотел давать какие-либо комментарии.