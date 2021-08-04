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Число пострадавших в ДТП с «КамАЗом» и автобусом в Москве снова выросло

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Фото: АГН «Москва»

Число пострадавших в ДТП на Боровском шоссе в Москве выросло до 13. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает ТАСС.

Собеседник агентства заявил, что в момент аварии с «КамАЗом» в автобусе было более 30 пассажиров. Он добавил, что количество пострадавших может еще увеличиться.

По данным столичного управления ГИБДД, дети до 16 лет в аварии не пострадали.

Ранее сообщалось, что в тяжелом состоянии после ДТП находятся три ребенка и одна беременная женщина.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водителю автобуса не удалось обогнать грузовик. В результате его боковая часть врезалась в «КамАЗ».

Авария произошла на 29-ом километре Боровского шоссе. Часть пострадавших в столкновении автобуса и грузового автомобиля была зажата в салоне, их уже эвакуировали. Автобус следовал из Внуково в Саларьево. Из-за ДТП перекрыли движение по двум полосам дороги в сторону центра.

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