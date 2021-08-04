Названа причина крупного ДТП с «КамАЗом» и автобусом в Москве

Водитель автобуса во время обгона грузовика не справился с управлением — это и привело к ДТП на Боровском шоссе в Москве. Такую причину крупной аварии назвал источник в правоохранительных органах, передает ТАСС.

По словам собеседника агентства, из-за неудачного маневра боковая часть автобуса врезалась в грузовик.

По данным ТАСС, в результате аварии в тяжелом состоянии находятся три ребенка и беременная женщина. Всего известно об 11 пострадавших.

Последствия ДТП показали на видео. На кадрах видно, как из-за аварии образовалась пробка. На обочине находятся пострадавшие: женщина лежит с окровавленной головой.

Авария произошла на 29 километре Боровского шоссе. Часть пострадавших в столкновении автобуса и грузового автомобиля были зажаты в салоне. Автобус следовал из Внуково в Саларьево, всего в нем находились 20 человек. Из-за ДТП перекрыли движение по двум полосам дороги в сторону центра.