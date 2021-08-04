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Среди пострадавших в ДТП с «КамАЗом» в Москве оказалось двое детей

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Фото: АГН «Москва»

Среди пострадавших в столкновении автобуса с «КамАЗом» на Боровском шоссе в Москве оказалось двое детей. Об этом сообщил департамент здравоохранения Москвы, передает РИА Новости в своем Telegram-канале.

На данный момент о состоянии детей ничего не известно. По сообщениям столичного департамента здравоохранения, еще двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Крупная авария с «КамАЗом» и автобусом произошла на Боровском шоссе в среду, 4 августа. В ДТП пострадали 13 человек, среди них беременная женщина. По предварительным данным, столкновение случилось из-за того, что водитель автобуса решил обогнать «КамАЗ», но не смог справиться с управлением.

РЕН ТВ опубликовал видео с последствиями аварии. На кадрах была показана образовавшаяся в результате происшествия большая пробка, на обочине находились пострадавшие мужчина и женщина.

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