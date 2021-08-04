Два поезда столкнулись в Забайкалье

Два грузовых поезда столкнулись на перегоне Алеур–Бушулей в Забайкалье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Забайкальской железной дороги (ЗабЖД, филиал РЖД).

Инцидент произошел 4 августа в 04:40 по местному времени (3 августа в 22:40 по московскому). Грузовой поезд столкнулся с хвостовой частью впереди стоявшего состава. Из-за этого с рельсов сошли 10 вагонов обоих поездов. Также нарушен габарит соседнего пути.

В результате произошедшего пострадавших нет. Движение на перегоне временно приостановлено. Ожидается задержка пассажирских поездов.

Похожий случай произошел 17 июля на участке железной дороги Улак — Эльга. В результате аварии два человека погибли, еще двое — пострадали. Возможной причиной столкновения двух грузовых поездов в Приамурье мог стать сердечный приступ у машиниста.

