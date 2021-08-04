Российский водитель сбил ребенка и потребовал с него деньги

В Тюмени водитель Renault сбил ребенка, который ехал на велосипеде. Из-за поврежденного бампера россиянин потребовал с него деньги, а после уехал с места аварии. Об этом заявили в управлении ГИБДД по региону, сообщает Ura.ru.

Как сообщили в ведомстве, ребенку, который ехал на велосипеде, было 15 лет. Он получил ушибы. Водитель автомобиля из-за поврежденного бампера потребовал возместить ущерб, и мальчик заплатил ему 600 рублей. После этого автомобилист уехал с места ДТП.

По словам водителя, виновный в аварии — велосипедист, потому что он не слез с велосипеда на пешеходном переходе. Как рассказал мужчина, он не понял, что за рулем велосипеда был несовершеннолетний.

Ранее в Москве на Дмитровском шоссе водитель сбил перебегавших дорогу детей и попал на видео. Восьмилетний мальчик получил черепно-мозговую травму, его госпитализировали. Дети переходили дорогу вместе со взрослым мужчиной, который не пострадал.