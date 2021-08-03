В Москве водитель сбил двух детей и попал на видео

В Москве на Дмитровском шоссе автомобиль сбил перебегавших дорогу детей. Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале Департамента транспорта столицы.

На кадрах видно, как автомобиль белого цвета на большой скорости сбивает двух детей, которые перебегают дорогу. Они пытались перейти на другую сторону улицы вместе со взрослым мужчиной, который не пострадал.

Как сообщает Telegram-канал «360» со ссылкой на ГИБДД столицы, восьмилетний мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, его госпитализировали.

В ведомстве также добавили, что после наезда на пешеходов водитель остался на месте аварии.

Ранее в Москве 18 летняя Валерия Башкирова сбила на пешеходном переходе троих детей, двое из них погибли. Девушка не заметила пешеходов, потому что пользовалась телефоном за рулем. Суд арестовал россиянку и поместил ее в СИЗО до 16 сентября. Следователи потребовали поместить ее в камеру вместо домашнего ареста на время, пока ведется расследование. Как стало известно «Ленте.ру», студентка Башкирова обжаловала свой арест.

