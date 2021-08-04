Маршрутка врезалась в россиянина на мотоцикле и протащила его под собой

В подмосковных Мытищах маршрутка врезалась в мотоциклиста и протащила его под собой 15 метров. Россиянина пытались спасти с помощью экскаватора, сообщает Telegram-канал Readovka.

ДТП произошло на перекрестке Веры Волошиной и Семашко. Водитель маршрутки, который поворачивал направо, не сразу отреагировал на столкновение. Чтобы достать россиянина из-под микроавтобуса, пришлось задействовать экскаватор коммунальщиков.

Уточняется, что прибывшие на место врачи констатировали смерть мотоциклиста.

Ранее в Ульяновске произошла автомобильная авария, в которой погибла семья с ребенком. Грузовик «КамАЗ» протаранил притормозившую Kia Rio и протащил ее до остановившегося впереди грузовика. Известно, что 29-летний водитель погиб на месте, его 2-летняя дочь и 25-летняя супруга скончались в больнице.