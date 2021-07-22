Россиянка протаранила автомобиль с ребенком и станцевала на фоне пострадавшего

Жительница Липецка выехала на встречную полосу и протаранила автомобиль, в котором находились родители с девятилетним ребенком. После этого она станцевала перед камерой на фоне пострадавшего. Видео с женщиной опубликовал Telegram-канал «Расстрига».

На кадрах россиянка танцует на фоне лежащего на земле пострадавшего, которому оказывают первую медицинскую помощь. По информации канала, она отказалась от медобследования и заявила, что не была за рулем. Также стало известно, что это не первое ДТП женщины, ранее после похожей аварии ее не наказали, так как в ситуацию якобы вмешался муж-полицейский.

Как сообщает Life.ru, в 2015 году у россиянки забрали водительское удостоверение и оштрафовали ее за отказ от прохождения медосвидетельствования на алкогольное опьянение.

Ранее студентка Валерия Башкирова, которая сбила на автомобиле троих детей на пешеходном переходе в Москве, обжаловала свой арест. Апелляцию рассмотрят в Мосгорсуде. 16 июля 18-летняя девушка на Mazda сбила троих детей, переходивших дорогу с двумя взрослыми на нерегулируемом пешеходном переходе в Москве. В результате ДТП два ребенка погибли.