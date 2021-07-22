Россия
 
Последние новости
Российских водителей начнут штрафовать по камерам за еще одно нарушение
Вандалы разорили палисадник в память о жертвах коронавируса в Москве 
США ввели санкции против министра обороны Кубы
У Бейонсе загорелся исторический особняк
Разлученная с сыном в 20 лет женщина нашла его спустя 66 лет
Раскрыта тайна появления дефектных молекул РНК
Признания планировавших теракт в полиции Кисловодска попали на видео
Германия заявила об активизации боевых действий в Донбассе
Отказавшаяся от участия в Олимпиаде сборная поменяла свое решение
У Лукашенко забрали часть полномочий
Новости партнеров
Прослушать новость

Сбивший шестерых человек под Анапой россиянин объяснился

Перейти в «Мою Ленту»

В сети появилось видео, на котором водитель, сбивший под Анапой шестерых человек, в том числе троих детей, рассказал о моменте аварии. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале «РЕН ТВ|Новости».

На кадрах видео мужчина объясняет сотруднику ГИБДД, из-за чего произошло ДТП. По словам водителя, он потерял сознание за рулем, после чего тут же пришел в себя.

ДТП на дороге в селе Сукко под Анапой произошло 22 июля. Автомобиль Toyota RAV-4 на большой скорости вылетел на тротуар и сбил шестерых прохожих. В результате аварии пострадали трое взрослых и трое детей. На данный момент они находятся в больнице. По факту случившегося региональная прокуратура организовала проверку.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России предложили увеличить один штраф для автомобилистов
Сбившая троих детей в Москве 18-летняя девушка обжаловала свой арест
Российских водителей начнут штрафовать по камерам за еще одно нарушение