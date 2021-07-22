В российском регионе водитель сбил на тротуаре трех взрослых и трех детей

В российском регионе водитель внедорожника вылетел на тротуар, где сбил шестерых человек. Об этом сообщает «Кубанские новости».

ЧП произошло в Краснодарском крае под Анапой в селе Сукко, момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как автомобиль Toyota RAV-4 заезжает на большой скорости на тротуар и сбивает прохожих. В аварии пострадали трое взрослых и трое детей.

Пострадавшие госпитализированы. По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель заснул за рулем. Региональная прокуратура организовала проверку по данному инциденту, на место происшествия выехал анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко.

16 июля 18-летняя девушка на Mazda сбила троих детей, переходивших дорогу с двумя взрослыми на нерегулируемом пешеходном переходе в Москве. В результате ДТП два ребенка скончались.