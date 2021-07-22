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В России предложили увеличить один штраф для автомобилистов

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Фото: Unsplash

Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил увеличить для автомобилистов штраф за пользование телефоном при управлении автомобилем. Копия письма на имя начальника ГИБДД МВД России Михаила Черникова есть в распоряжении RT.

В своем обращении общественный деятель напомнил о смертельном ДТП, которое произошло 16 июля в Москве, когда, по версии следствия, 18-летняя девушка отвлеклась на телефон и сбила троих детей.

В связи с этим Курдесов предложил увеличить штраф за пользование телефоном до десяти тысяч рублей. Сейчас размер штрафа составляет 1,5 тысячи рублей, что, по его мнению, является незначительным наказанием, учитывая тот факт, что водитель подобными действиями создает реальную угрозу здоровью и жизни окружающих.

В то же время при стоянке на парковочном месте для инвалидов предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей. Однако это нарушение не создает прямой угрозы жизни и здоровью других людей, подчеркнул Курдесов. «В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях России», — говорится в обращении.

Авария произошла днем 16 июля на улице Авиаторов в московском районе Солнцево. Башкирова за рулем Mazda сбила троих детей, переходивших дорогу с двумя взрослыми, на нерегулируемом пешеходном переходе. Двое детей — пятилетний и трехлетний мальчики — позднее скончались в больнице. Сама Башкирова объяснила ДТП тем, что одновременно управляла машиной и «сидела в телефоне».

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