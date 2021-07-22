Российских водителей начнут штрафовать по камерам за еще одно нарушение

Российских автомобилистов начнут штрафовать по дорожным камерам за еще одно нарушение. Штраф за него составит 500 рублей. Об этом сообщает Autonews.ru.

С осени 2021 года камеры смогут фиксировать выключенные габаритные огни и неработающие фары ближнего света. Отмечается, что нововведение будет доступно в 12 регионах России, среди которых Москва, Крым, Ульяновск, Красноярск, Омск, Иркутск, Тверь, Кабардино-Балкария, и Волгоградская область.

Генеральный директор «Астралаб» Сергей Ласкин подчеркнул, что руководство регионов будет само решать, в какой именно момент вводить эту технологию.

«Как только мы это запустим, минимум в 12 регионах возможность фиксации этого состава нарушения моментально появится», — пообещал гендиректор. По его словам, новые комплексы устанавливать не придется — можно будет просто дообучить нейросеть.

Штраф за нарушение статьи 12.20 КоАП («Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки») составляет 500 рублей.

Ранее в России предложили увеличить штраф за пользование телефоном при управлении автомобилем. Инициатива появилась после резонансного ДТП в Москве, когда 18-летняя студентка насмерть сбила на переходе двоих детей.