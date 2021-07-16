В России усомнились в эффективности скидок на ОСАГО

Эффективность предложения МВД предоставлять скидку на покупку полиса ОСАГО и на оплату транспортного налога для автомобилистов и мотоциклистов в обмен на добровольное прохождение технического осмотра (ТО) вызвала сомнения у экспертов, пишет «Коммерсантъ».
Глава Гильдии операторов ТО при Московской Торгово-промышленной палате Игорь Волчек считает, что большинство автомобилей в России имеют неисправности или незаконные изменения конструкции, ремонт которых не покроется скидкой. Кроме того, Волчек сомневается, что государство согласится снизить транспортный налог, благодаря которому значительно пополняются региональные бюджеты.
С ним не согласен координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Он считает, что даже небольшая скидка может мотивировать автолюбителей проходить ТО, особенно в регионах. Шкуматов предположил, что скидка на страховку составит несколько сотен рублей, а на транспортный налог — около 10 процентов (примерно 500 рублей в расчете на средний размер налога в Москве). Если сложить эти суммы, то прохождение ТО станет по сути бесплатным.
В Российском союзе автостраховщиков (РСА) не увидели зависимости между прохождением ТО и аварийностью, напомнив, что неисправность автомобиля становится причиной менее 0,1 процента от общего числа ДТП в России — из двух миллионов аварий ежегодно лишь две тысячи происходят из-за поломки машины.
В середине июля глава ГИБДД Михаил Черников предложил отменить обязательный техосмотр для легковых автомобилей. Черников признал, что в некоторых регионах нет достаточного количества пунктов ТО. Вскоре после этого он выступил с идеей давать автолюбителям скидку на страховку и на транспортный налог за прохождение техосмотра.