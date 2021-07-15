Стоимость ОСАГО в России предложили снизить

Стоимость ОСАГО в России и транспортный налог предложили снизить за добровольный техосмотр. С такой инициативой выступили в МВД, передает ТАСС.

Таким образом, считают в ведомстве, можно стимулировать автовладельцев к добровольному прохождению техосмотра, указал глава ГИБДД России Михаил Черников. Ведомство предложило заинтересованным министерствам и ведомствам подготовить соответствующие изменения в законы.

Ранее Черников говорил о предложении отменить обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам. «Мониторинг доступности для населения услуг по техническому осмотру (ТО) показал неготовность действующей системы ТО к реализации новых положений законодательства в данной сфере», — сказал он.

Ранее автоюрист Лев Воропаев прокомментировал закон об отмене обязательного техосмотра автомобилей для получения полиса ОСАГО. По его словам, любая отмена дополнительных требований к водителю с точки зрения документооборота всегда идет на пользу гражданам. Эксперт отметил, что сам технический осмотр никто не упраздняет.

В начале июля закон об отмене обязательного техосмотра автомобилей для получения полиса ОСАГО подписал президент Владимир Путин. Закон вступит в силу 22 августа.